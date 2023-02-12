В Миассе завершены поиски 15-летнего подростка

С мальчиком все в порядке

В Миассе полицейские разыскали 15-летнего подростка, который ушел из дома 11 февраля и не вернулся. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мальчика искали всю ночь и первую половину дня, пока не нашли на одной из остановок в центре города.

Заявление от матери подростка в полицию поступило вечером 11 февраля. На поиски мальчика сразу же отправился весь личный состав органов внутренних дел Миасса как пешком, так и на автомобилях. Полицейские обошли дворы, улицы, парки и торговые центры, показывая ориентировку продавцам, администраторам и прохожим.

Нашелся подросток днем 12 февраля на остановке «Улица Ферсмана». Его доставили в отдел полиции для разбирательств, а затем передали матери.