В Миассе затопило трассу из‑за порыва на водопроводных сетях

Последствия коммунальной аварии удалось ликвидировать в кратчайшие сроки

Глава Миасса Егор Ковальчук рассказал в соцсетях о крупной коммунальной аварии, которая могла оставить без воды поселок Строителей. Избежать тяжких последствий помогли оперативные действия местного водонакала и дорожных служб.

Инцидент произошел вечером в среду, 6 декабря, в районе дома по Севастопольской, 33.

«На сетях холодного водоснабжения произошла аварийная ситуация с вытеканием воды на проезжую часть. Затопило Объездную дорогу и дорогу по Севастопольской. Вода дошла до Тургоякского шоссе. Благодаря оперативной реакции „Миассводоканала“ жители поселка Строителей не остались без воды — водоснабжение было переключено на резервную сеть. Дорожные службы незамедлительно приступили к расчистке проезжих частей затопленных дорог с применением посыпного материала. Дороги приведены в удовлетворительное состояние», — рассказал градоначальник.

Он поблагодарил все службы за слаженную и оперативную работу, добавив, что на данный момент ситуация стабилизирована.