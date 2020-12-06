В Миассе затопило городскую больницу № 2

Сообщение о происшествии появилось накануне в социальных сетях.

Накануне днём в миасской городской больнице № 2 произошла коммунальная авария. Очевидцы выложили фотографии затопленных помещений и сообщили, что вода льётся там, где расположена «красная зона». Сообщение о происшествии появилось в группе «ЧП Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».

«В ковидном госпитале Миасса произошла коммунальная авария. Пациенты жалуются на потоп: четыре часа льётся рекой вода в больнице на Машгородке в „красной зоне“... Сделайте что-нибудь»,— написал один из очевидцев.

Пресс-секретарь медицинского учреждения Марина Антропова уточнила, что ЧП произошло на этаже, не задействованном под «красную зону».

«Были оперативно приняты меры по устранению потопа. На 17:40 работа всех коммуникаций уже возобновлена, а последствия подтопления устранены. Больница продолжает работу в штатном режиме. На оказании медицинской помощи пациентам, находящимся на лечении в госпитале, это никак не отразилось»,— сообщила представитель городской больницы № 2.

Напомним, в конце ноября потоп произошёл в новой инфекционной больнице в посёлке Малая Сосновка под Челябинском. По словам очевидцев, вода прибывала прямо из-под пола в ковидном корпусе и воду тряпками и вёдрами собирали врачи и медсёстры. В региональном Минздраве тогда сообщили, что на место выезжали несколько бригад, которые быстро устранили последствия потопа. На лечении пациентов ЧП никак не отразилось.