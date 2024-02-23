Крупный пожар переполошил с утра жителей Миасса. В районе Машгородок загорелся торговый павильон «Люкс воды», сообщили очевидцы.
В пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили, что поступил вызов к отдельно стоящему строению по проспекту Октября, 67-А.
«Горит отдельно стоящий павильон, на месте работают несколько отделений пожарных, проложена магистральная линия для подачи воды, сформировано два звена газодымозащитной службы. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек», — сообщили в ведомстве.
По данным на 9:50 местного времени, пожар локализован.