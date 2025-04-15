В Миассе загорелся склад завода КПД

Обошлось без пострадавших

Сегодня, 15 апреля, в Миассе загорелся склад хранения пенопласта на территории завода крупнопанельного домостроения, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«К моменту прибытия сотрудников МЧС России горел пенопласт на площади 300 квадратов. В настоящий момент пожар локализован. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 4 человека», — прокомментировали в ведомстве.

На месте работают восемь пожарных. Видео ЧП от корреспондентов медиахолдинга «Первый областной» смотрите в нашем телеграм-канале.