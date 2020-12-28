В Миассе загорелся деревянный дом

Пожарные выясняют причины возникновения ЧП

Накануне вечером в Миассе Челябинской области произошел пожар в деревянном доме. Спасатели незамедлительно направились на место происшествия. Подробнее рассказали в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

ЧП произошло в частном доме на улице Нагорной. На момент прибытия первых пожарных дежурного караула 29 пожарно-спасательной части жители дома смогли самостоятельно эвакуироваться, поэтому обошлось без пострадавших. Однако огонь успел значительно повредить здание: пламя полностью уничтожило окно, мебель и личные вещи хозяев.

«Специалисты не исключают, что причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем»,— сообщили в пресс-службе гарнизона.

Точную причину возгорания предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания.