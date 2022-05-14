В Миассе задержали женщину за дискредитирующие российскую армию надписи на асфальте

Подозреваемая также распространяла листовки с аналогичным текстом

13 мая в Миассе полицейские задержали 45-летнюю женщину, которая оставила на асфальте надписи, дискредитирующие российские Вооруженные силы. В ее отношении составлен административный протокол, сообщили 14 мая журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение полицейским поступило в ночь на 13 мая от местных жителей. Они сообщили, что женщина оставила на городских улицах три надписи, дискредитирующие российскую армию. Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемую. Ей оказалась 45-летняя местная жительница. Выяснилось, что она также оставила аналогичные надписи в подъезде дома и распространяла листовки с аналогичным текстом.

«Женщину доставили в отдел полиции, где в отношении нее возбуждено административное производство по статье 20.3.3 КоАП РФ („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях“)»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в начале мая Снежинский городской суд вынес приговор мужчине, который в присутствии коллег негативно высказывался о Вооруженных силах РФ. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.