В Миассе задержали вымогателя, раскидывающего угрозы по почтовым ящикам

В записке мужчина сообщал, что сожжет дом

Полиция Миасса задержала 34-летнего местного жителя, подозреваемого в вымогательстве (статья 163 УК РФ). Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, миасец написал записку с требованием перевести пять тысяч рублей на криптокошелек. За невыполнение требований злоумышленник пригрозил сжечь дом.

53-летняя жительница одного из домов оказалась не робкого десятка и, получив послание, сразу обратилась в полицию.

Мужчину быстро нашли. Ранее он не был судим и работал консультантом.