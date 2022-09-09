В Миассе задержали вора-рецидивиста с 18 судимостями

Перед раскрытием мужчина украл кошелек из сумочки пожилой женщины

Полицейские Миасса задержали вора-карманника с 18 судимостями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым оказался 45-летний житель Челябинска. Только в Миассе он, по предварительным данным, причастен к пяти аналогичным преступлениям.

«Установить личность злоумышленника помогла запись с камеры видеонаблюдения, расположенной при входе в магазин. На ней оказался запечатлен момент кражи кошелька из сумочки пожилой женщины, следом за которой шел подозреваемый. На лице злоумышленника была медицинская маска, однако это не помогло ему остаться безнаказанным», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанного заключили под стражу. По всем случаям хищения возбудили уголовное дело по статье «Кража». Полицейские устанавливают его причастность к похожим преступлениям.