В Миассе задержали водителя с 800 граммами марихуаны

Еще у одного мужчины обнаружили 8 граммов наркотика

В Миассе сотрудники ГИБДД остановили отечественную легковушку под управлением 31-летнего водителя. При досмотре в авто обнаружили два свертка с марихуаной общим весом около 830 граммов.

Еще одного мужчину сотрудники ППС задержали на улице Романенко.

«При проверке документов молодого человека, 2000 года рождения, обратили внимание, что он сбросил на землю сверток, обмотанный красной изолирующей лентой. В нем находилась марихуана весом более 8 граммов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. 31-летней подозреваемый находится под подпиской о невыезде, в отношении второго задержанного мера пресечения избирается.