В Миассе задержали виновника природного пожара

Мужчина выжигал медь, чтобы сдать ее в металлолом

В Миассе ликвидировали природный пожар, охвативший 300 квадратных метров сухой травы вдоль берега реки Миасс. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на большую территорию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как выяснилось, причиной возгорания стало грубое нарушение правил пожарной безопасности. Виновником ЧП оказался мужчина 1983 года рождения, который выжигал медь, планируя сдать ее в пункт приема металлолома. При этом он проигнорировал сильный ветер, что и привело к быстрому распространению огня.

Мужчина привлечен к административной ответственности.

МЧС России напоминает: человеческий фактор, а именно несоблюдение правил пожарной безопасности, остается основной причиной ландшафтных пожаров.

Кстати, в этом году значительно выросли штрафы за нарушение пожароопасного режима:

— на физлицо — 30-40 тыс.₽ (50-60 тыс., если пострадают люди);

— на должностное лицо — 40-60 тыс.₽ (100-150 тыс.);

— на юрлицо — 300-500 тыс.₽ (1-2 млн).