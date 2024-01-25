В Миассе задержали серийного похитителя автомобилей

Ущерб потерпевшим составил около 19 млн рублей

Оперативники уголовного розыска задержали в Миассе 39-летнего жителя Копейска, подозреваемого в кражах автомобилей. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Выяснилось, что подозреваемый проник на территорию частного дома в Миассе в новогодние каникулы и похитил припаркованный автомобиль Toyota, а также брендовую одежду хозяев, аксессуары и деньги.

Аналогичные эпизоды краж зарегистрированы в Екатеринбурге и Тюмени. Там подозреваемый похитил Chery и Toyota.

«Общая сумма ущерба составила около 19 млн рублей, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

Мужчина ранее судим.