В Миассе задержали продавца нелегального алкоголя

Мужчина хранил продукцию в четырех гаражах

Полиция Миасса задержала 37-летнего мужчину по подозрению в сбыте немаркированной алкогольной продукции. Изъято почти 5,5 тысячи бутылок на сумму более 1,5 млн рублей. Об этом сегодня, 31 августа, сообщили в городской полиции. По версии следствия, мужчина сбывал алкоголь через знакомых по цене от 120 до 170 рублей за бутылку.

«В отношении подозреваемого в ОМВД возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ („Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки“)», — рассказали в региональном полицейском главке.

По предварительным данным, спирт подозреваемый закупал в одной из соседних областей.