В Миассе задержали подозреваемых в заказном поджоге иномарки

Разыскивается заказчик преступления

Сотрудники уголовного розыска задержали в Миассе двоих 32-летних мужчин по подозрению в заказном поджоге автомобиля Ford, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратился 46-летний владелец машины. Он рассказал, что авто загорелось на парковке возле дома по улице Уральских Добровольцев. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Вскоре были задержаны ранее судимые подозреваемые. Они пояснили, что получили заказ на поджог этого автомобиля. За «работу» им обещали заплатить 60 тысяч рублей.

«Злоумышленники прибыли на указанный заказчиком адрес, нашли транспортное средство, облили его горючий жидкостью и подожгли. Сняв все на видео, подозреваемые скрылись», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Личность заказчика пока устанавливается.