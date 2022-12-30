В Миассе задержали подозреваемых в краже лыж и сноубордов

Злоумышленники украли спортинвентаря на 200 тысяч рублей

В Миассе полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже спортивного инвентаря. Двое неизвестных взломали дверь в павильон, где хранились принадлежности для зимних видов спорта, и вынесли оттуда лыжи и сноуборды на 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Следствие подозревает двоих мужчин: ранее судимых копейчанина и челябинца. Украденные сноуборды обнаружили в их машине. Спортинвентарь изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.