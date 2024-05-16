В Миассе задержали подозреваемого в убийстве 23‑летнего парня на стадионе

Мужчина выстрелил из «Сайги» и скрылся

В Миассе задержали 26-летнего подозреваемого в убийстве на стадионе «Южный», сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось 14 мая. Между тремя молодыми людьми случился конфликт, один из них достал ружье и выстрелил в оппонентов. 23-летний парень скончался на месте, второй пострадавший ранен.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ).

«На розыск подозреваемого был ориентирован личный состав ОМВД России по Миассу, содействие коллегам из территориального подразделения оказывали оперуполномоченные УУР Главного управления ГУ МВД России по Челябинской области, к работе подключились сотрудники регионального УФСБ России. С самого начала работа велась в тесном взаимодействии со следователями Следственного управления СК России по Челябинской области», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Подозреваемого допрашивают следователи.