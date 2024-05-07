В Миассе задержали мужчину, обвиняемого в убийстве приятеля

Мера пресечения ему избирается

5 мая в ночное время в Миассе ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина после ссоры со своим приятелем схватил нож и нанес ему несколько ранений. Пострадавший скончался в больнице. Обвиняемый в убийстве задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Инцидент произошел в квартире одного из домов, расположенных на проспекте Автозаводцев, во время пьяной ссоры. Пострадавший получил несколько ножевых ударов в грудь и был госпитализирован, но спустя непродолжительное время скончался.

Нападавшему предъявлено обвинение в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ). В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.