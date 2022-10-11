В Миассе задержали лжеюриста, обманувшего 14 клиентов

По версии следствия, мужчина брал предоплату и скрывался с деньгами

В Миассе задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в социальной сети. Об этом сегодня, 11 октября, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина, предлагая юридические услуги, брал с клиентов предоплаты и переставал выходить на связь.

«На данный момент установлена причастность задержанного мужчины к совершению 14 аналогичных преступлений. Доверившись ему, клиенты лишились около 100 тысяч рублей. В числе потерпевших также оказались жители соседних областей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (части 1, 2 статьи 159 УК РФ).

Как ранее сообщал наш сайт, житель Челябинска Владимир К. устроился на работу в фирму по ремонту стиральных машин. Услуги компания действительно оказывала, но, по словам мужчины, обирала клиентов до нитки. Цены на ремонт стиральной машины или холодильника достигали 15, 20 и даже 56 тысяч рублей. Мастер рассказал Первому областному информагентству, как не попасться на уловки ушлых продажников.