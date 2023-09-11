В Миассе три человека попали в больницу после стрельбы возле ночного клуба

Подозреваемые в нападении задержаны

Оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали четверых молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет по подозрению в вооруженном нападении на троих посетителей ночного клуба в Миассе, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

О происшествии сообщила местная жительница. Она рассказала, что неизвестные ранили троих ее родственников — 20-летнего, 28-летнего и 73-летнего мужчин. После конфликта нападавшие скрылись на авто. Пострадавших госпитализировали с травмами ног.

«Оперативники подробно опросили родственников потерпевших и жителей ближайших домов, а также проехали в медучреждение к потерпевшим. Место происшествия было тщательно осмотрено, изъяты объекты, имеющие отношение к совершенному преступлению. На розыск автомобиля были ориентированы все наружные службы, информацию с приметами транспортного средства передали в органы внутренних дел соседних районов. Ситуация была поставлена на контроль руководством областного главка», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Полиция задержала подозреваемых, они доставлены в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).