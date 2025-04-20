В Миассе задержали браконьеров с уловом рыбы

Решается вопрос о привлечении нарушителей к ответственности

На трассе Миасс — Златоуст сотрудники ДПС остановили два автомобиля для проверки документов и обнаружили в салоне контейнеры с живой рыбой. Разрешающих ловлю документов у водителей не оказалось. Их доставили в отдел полиции для разбирательств, сообщили в областной ГАИ.

Контейнеры с рыбой, рыболовные сети и резиновую лодку правоохранители обнаружили в автомобилях ВАЗ и «Лада», которыми управляли 50-летний и 28-летний мужчины. Оперативно предоставить необходимые документы они не смогли.

Мужчин доставили в отдел полиции, решается вопрос о привлечении браконьеров к ответственности.