В Миассе задержали 19-летнюю девушку с крупной партией наркотика

Запрещенное вещество она намеревалась сбыть

В Миассе полицейские задержали 19-летнюю девушку, у которой при себе и по месту жительства оказалось почти 100 граммов синтетического наркотика. Она хотела заработать на распространении запрещенного вещества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что девушка приехала в Миасс, чтобы работать в одной из гостиниц. Жила она у своего родственника. В какой-то момент она нашла в Интернете поставщиков наркотиков и решила сотрудничать с ними для получения более легкого дохода. Они снабдили девушку синтетикой и обучили тонкостям сбыта. Но разложить наркотик по тайникам девушка не успела — ее задержали.

В ее отношении возбудили уголовное дело о покушении на незаконное распространение наркотиков. Материалы дела направили в суд на рассмотрение вместе с обвинительным заключением.