В Миассе за выходные сгорели три частных дома

Обошлось без человеческих жертв





В прошлые выходные в Миассе огонь уничтожил три частных дома, надворные постройки и автомобиль. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в пресс-службе городского пожарно-спасательного гарнизона.

Ночью 16 мая огонь охватил частный дом на улице Ватутина. Пожар моментально перекинулся на соседнее здание из-за плотной застройки улицы. К моменту прибытия пожарных горели два дома и гараж.

«В результате пожара частично уничтожены и повреждены два дома, сарай, баня и легковой отечественный автомобиль», — рассказали в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Сотрудники отдела дознания выясняют причины возгорания.

Накануне днем загорелась деревянная надворная постройка в Сыростане. Огонь перекинулся на жилой дом. На место происшествия выехали четыре пожарных расчета. В результате возгорания полностью уничтожены и частный дом, и надворные постройки. Человеческих жертв нет. Причину пожара выясняют сотрудники отдела дознания.