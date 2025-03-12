Сегодня, 12 марта, Миасский городской суд вынес приговор 27-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве и покушении на убийство (статья 105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Напомним, трагедия разыгралась в мае 2024 года на городском стадионе. В ходе ссоры между двумя компаниями обвиняемый достал охотничье ружье и выстрелил в грудь оппоненту. Пострадавший погиб на месте. Затем фигурант произвел не менее двух прицельных выстрелов из ружья в направлении брата погибшего, но промахнулся.
После совершения преступления обвиняемый скрылся, однако был задержан в течение двух дней.
«Виновному назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в региональном СУ СКР.
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