В Миассе вынесли приговор мужчине, до смерти избившему клиента его супруги‑риелтора

Потерпевший скончался в больнице

Миасский городской суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который дважды ударил в голову клиента своей супруги около дома на улице Набережной, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось 18 октября прошлого года. 52-летний клиент риелтора высказал недовольство супруге виновного о качестве услуг, после чего на него набросился подсудимый. Избитый мужчина упал на асфальт, а позже скончался в больнице.

«Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировали в прокуратуре.

Также он должен выплатить гражданский иск на один миллион рублей семье погибшего.