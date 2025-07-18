В Миассе вынесли приговор дилеру, задержанному с 9 кг наркотиков

Житель Ленинградской области «работал» на территории нескольких регионов

В Миассе вынесли приговор жителю Ленинградской области, которого поймали на Южном Урале в апреле 2023 года с огромной партией гашиша, метамфетамина, мефедрона и кокаина, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Рецидивист «работал» в составе организованной преступной группы. В период с апреля 2022 года по апрель 2023 года мужчина прятал по тайникам наркотики в Карелии, Ленинградской, Московской и Челябинской областях. Кроме того, по месту проживания осужденный хранил марихуану для личного употребления.

Тридцатидвухлетний мужчина признан виновным в незаконном хранении и покушении на продажу наркотиков. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 23 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.