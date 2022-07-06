В Миассе вынесен приговор терапевту-взяточнику из призывной комиссии

Медик втянул в свои преступления еще и коллегу из местной поликлиники

Терапевт призывной комиссии миасского военкомата Гаян Абубакиров получил девять лет строгого режима за шесть эпизодов получения взяток, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе городского суда. Приговор также вынесен его коллеге-соучастнику из местной поликлиники.



По данным следствия, Абубакиров в течение семи лет брал взятки у призывников за выдачу справок об ограниченной годности к службе. Правоохранительные органы насчитали семь эпизодов в 2013—2020 годах. Однако суд выносил приговор по шести случаям: по одному, квалифицированному как мелкое взяточничество (часть 1 статьи 291.2 УК РФ), истек срок давности.

В преступлениях также участвовал кардиолог местной поликлиники Игорь Островский, признанный судом соучастником терапевта в шести эпизодах.

Миасский городской суд приговорил Гаяна Абубакирова к девяти годам строгого режима и штрафу в 12 миллионов рублей. Игорь Островский отделался штрафом в 500 тысяч.