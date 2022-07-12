В Миассе вынесен приговор продавщице видеокамер для подглядывания

За год это уже второй в регионе случай продажи устройств скрытой съемки

Миасский городской суд вынес приговор горожанке за незаконную продажу специальной техники, предназначенной для негласного получения информации (статья 138.1 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники УФСБ задержали женщину при незаконной продаже портативной видеокамеры. Устройство было разработано специально для скрытой съемки. Оно давало покупателям возможность получать тайную информацию, охраняемую законом. Преступница приговорена к ограничению свободы на 8 месяцев.

В управлении госбезопасности уточняют, что в 2021 году в Златоусте городской суд вынес приговор жителю региона за похожее преступление. Мужчина незаконно продал замаскированную под игрушку мини-видеокамеру.

Автор: Влада Михеева