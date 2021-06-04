В Миассе вынесен приговор фальшивомонетчикам

Преступники пытались сбыть поддельные пятитысячные купюры

Миасский городской суд вынес приговор двум местным жителям, пытавшимся сбыть поддельные деньги, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области. Фальшивомонетчики отделались условным сроком и штрафом.



По данным пресс-службы УФСБ по Челябинской области, два жителя Миасса признаны виновными в сбыте поддельных денег (часть 1 статьи 186 УК РФ). Преступники были задержаны оперативниками госбезопасности при попытке сбыта 34 поддельных купюр достоинством в пять тысяч рублей каждая, то есть всего — 170 тысяч фальшивых рублей.

Расследованием уголовного дела занимались не сотрудники ФСБ, а следственный отдел ГУ МВД по Челябинской области, специализирующийся на такого рода преступлениях.

Приговором суда фальшивомонетчики получили по 3,5 года условно, каждый оштрафован на 50 тысяч рублей.