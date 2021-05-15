В Миассе выгорело пять гектаров травы и мусора

Черный дым был виден из каждого района города

Сегодня днем, 15 мая, жители Миасса опубликовали в социальных сетях видео, на которых запечатлели черный густой дым. По словам местных жителей, за поселком Динамо загорелся мусор.

«Динамо, потушили. Там очень большая мусорка»,— написал пользователь Илья Патраков.

Местные жители отметили, что дым было видно из каждого района города.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили, что за поселком Динамо горели трава и мусор.

«Площадь горения составила пять гектаров. Угрозы населению нет»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент возгорание ликвидировано. Информация о том, сколько человек тушили пожар, пока уточняется.