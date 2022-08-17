В Миассе возбудили уголовное дело после столкновения легковушки с КамАЗом на трассе

Авария унесла жизни двух пассажиров ВАЗа

В Миассе возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на 1759-м километре автодороги Москва — Челябинск. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

64-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, наехала на стоящий на дороге автомобиль КамАЗ с прицепом. Сначала сообщалось о гибели водителя и 43-летнего пассажира, однако, по уточненным данным, водитель выжила и была госпитализирована с несовершеннолетним пассажиром. Скончалась еще одна женщина в салоне легковушки.

По данным источника Первого областного информагентства, погибли муж и жена. Их сын отделался ушибами. Мать погибшего мужчины, которая и находилась за рулем, сейчас в больнице в крайне тяжелом состоянии.

«В следственном отделе отдела МВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.