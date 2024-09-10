В Миассе возбудили уголовное дело о покушении на похищение мальчика в магазине

О ЧП в полицию сообщила продавец

Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на похищение несовершеннолетнего (часть 3 статьи 30 УК РФ, статья 126 УК РФ) после ЧП с девятилетним мальчиком в Миассе, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось в одном из магазинов города. Мальчик отправился в магазин за молоком, там его начал трогать незнакомый мужчина, после чего вывел ребенка на улицу.

Продавец не растерялась, позвала на помощь и побежала за ребенком. Она завела перепуганного мальчика в магазин, а затем его передали маме.

Полиция оперативно нашла подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель.

«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — прокомментировали в региональном СУ СКР.