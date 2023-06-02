В Миассе возбудили дело после ЧП с 7-летней девочкой на бесхозной детской площадке

Школьнице отрезало фалангу мизинца на горке

По материалам прокурорской проверки в Миассе возбудили дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) после того, как семилетняя девочка лишилась фаланги пальца на бесхозной горке. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось 25 апреля. Девочка решила прокатиться с горки, и ее мизинец срезал торчащий заостренный лист металла.

«Поверка показала, что игровая площадка является бесхозяйной и не обслуживается, игровые сооружения также находятся в неисправном техническом состоянии», — уточнили в региональной прокуратуре.

Ход расследования уголовного дела стоит на контроле надзорного ведомства.