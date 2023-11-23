В Миассе восстановят оскверненную могилу бойца СВО

Следователи устанавливают причастных к преступлению

Администрация Миасса восстанавливает сожженную вандалами могилу врача-реаниматолога, бойца СВО Олега Марченко. Об этом сообщил глава города Егор Ковальчук.

«Олег Марченко работал заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии, врачом-реаниматологом, спасал жизни. Защищая Отечество, он погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Город искренне скорбит и выражает соболезнования родным и близким Олега. Такое поведение в отношении мест захоронения категорически недопустимо. Правоохранительные органы ведут активные поиски виновных лиц. Уверен, они будут установлены и наказаны по всей строгости закона», — написал Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.

На могиле врача уже установили новый крест. Решается вопрос об оснащении погостов системами видеонаблюдения.

Напомним, неизвестные подожгли могилу Олега Марченко и повредили флаги на других захоронениях.Возбуждено уголовное дело надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (часть 1 статьи 244 УК РФ). Расследованием занимается следственный отдел СУ СКР по Миассу.