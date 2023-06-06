В Миассе водитель ВАЗа сбил 16‑летнего мотоциклиста

У подростка не было прав на управление байком

В поселке Северные Печи в Миассе 52-летний водитель ВАЗ-2121 не уступил дорогу и столкнулся на встречной полосе с 16-летним водителем мотоцикла. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Авария случилась возле дома № 21 по улице Заречной. Подросток находился за рулем байка без мотошлема.

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован», — рассказали в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, утром 5 июня на улице Братьев Кашириных в Челябинске столкнулись три автомобиля. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась двоим пассажирам, в сопровождении скорой помощи они доставлены в больницу.