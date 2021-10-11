В Миассе водитель сбил 8-летнего ребенка

Пешеходу понадобилась медицинская помощь

Рядом с домом № 193 по улице Уральской в Миассе 68-летний водитель «Лада-Гранта» на регулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили в ОГИБДД ОМВД по городу.

ДТП случилось накануне в 18:55. Водитель при повороте налево не уступил дорогу школьнику, пересекавшему проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.

Как ранее сообщал наш сайт, водитель «Опель-Корса» наехала на 8-летнего школьника. Как выяснилось позже, мальчик получил тяжелые травмы, в том числе перелом таза. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.