В Миассе водитель пойдет под суд за смертельный наезд на 15‑летнюю девочку

Родители погибшей требуют 4 миллиона рублей за причинение морального вреда

Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего местного жителя, который в апреле сбил насмерть 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сегодня, 21 июля, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Авария произошла в 11:40 в районе дома № 189 по улице 8 Марта. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21101, наехал на пешеходов — 15-летнюю девочку и ее 47-летнюю мать, которые переходили дорогу по зебре. После этого автомобиль изменил направление движения и столкнулся со стоящим на остановке автобусом ПАЗ. Девочка скончалась в медучреждении.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«Родители погибшей заявили гражданские иски на 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда», — рассказали в региональной прокуратуре.

Водитель признал вину. Уголовное дело направлено в Миасский городской суд.