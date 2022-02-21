В Миассе водитель «Нивы» сбил пятилетнего ребенка

Несовершеннолетний был вместе с бабушкой

В Миассе в минувшие выходные в результате ДТП пострадал пятилетний ребенок. Маленького пешехода, который шел вместе с бабушкой, сбил водитель «Шевроле Нива», сообщили в ОМВД Миасса.

«19 февраля в 16:30 на улице Льва Толстого водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем „Шевроле Нива“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2017 года рождения, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, после чего водитель совершил наезд на бетонную электроопору. Ребенок был в сопровождении бабушки», — прокомментировали в пресс-службе миасской полиции.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали.