Сегодня, 5 июля, в Миассе на улице Богдана Хмельницкого произошло смертельное ДТП, сообщили в областной ГАИ.
36-летняя водитель автомобиля «Киа Соренто», выезжая с прилегающей к дому территории, наехала на мотоцикл, которым управлял 44-летний мужчина.
В результате водитель двухколесного транспорта погиб на месте, его 10-летнего пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.
Известно, что мотоциклист был лишен водительских прав и ранее не раз привлекался к ответственности за управление в нетрезвом состоянии.
Ранее серьезные травмы в ДТП получил 15-летний пассажир питбайка, которым управлял его сверстник.