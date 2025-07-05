В Миассе водитель мотоцикла погиб после столкновения с иномаркой

10-летний пассажир двухколесного транспорта госпитализирован

Сегодня, 5 июля, в Миассе на улице Богдана Хмельницкого произошло смертельное ДТП, сообщили в областной ГАИ.

36-летняя водитель автомобиля «Киа Соренто», выезжая с прилегающей к дому территории, наехала на мотоцикл, которым управлял 44-летний мужчина.

В результате водитель двухколесного транспорта погиб на месте, его 10-летнего пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.

Известно, что мотоциклист был лишен водительских прав и ранее не раз привлекался к ответственности за управление в нетрезвом состоянии.

Ранее серьезные травмы в ДТП получил 15-летний пассажир питбайка, которым управлял его сверстник.