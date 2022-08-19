В Миассе водитель «Форда» попал под уголовную статью после погони экипажа ДПС

Мужчина провез по земле сотрудника полиции в попытке оторваться от преследования

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Челябинска, который спровоцировал погоню экипажа ДПС. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, вечером в среду, 17 августа, водитель «Форда-Мондео» проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться от экипажа ДПС. На одном из перекрестков нарушитель врезался в патрульный автомобиль. Один из сотрудников полиции в момент столкновения успел схватиться за дверь «Форда» и попытался блокировать движение, однако нарушителя это не остановило, и он прокатил госавтоинспектора, держащегося за машину. Позже мужчину задержали. Он неоднократно судим.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в региональном СУ СКР.