В Миассе водитель авто сбил 12‑летнего школьника и скрылся

Мальчик получил травмы

В Миассе на регулируемом перекрестке неизвестный водитель сбил 12-летнего пешехода и покинул место ДТП. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Миассу.

ЧП случилось накануне вечером. Школьник переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции ведут поиски виновника аварии.

Как ранее сообщал наш сайт, на 31-м километре дороги Челябинск — Троицк в Коркинском городском округе неизвестный водитель на серебристом автомобиле насмерть сбил мужчину и скрылся.

На улице Пролетарской в Сатке 20-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.