В Миассе владельца автобуса арестовали после аварии с участием футбольных болельщиков

Предприниматель останется в СИЗО до 10 июля 2022 года

Миасский городской суд по ходатайству следователя заключил под стражу на два месяца индивидуального предпринимателя — владельца автобуса, который попал в ДТП на трассе и перевернулся. В салоне машины находились футбольные болельщики клуба «Спартак». По решению суда предприниматель останется в СИЗО до 10 июля 2022 года, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«В Миасском городском суде прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу индивидуальному предпринимателю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия обвиняемый не обеспечил соблюдение водителем требований по перевозке организованной группы людей.

Напомним, смертельное ДТП произошло поздним вечером 7 мая на дороге Миасс — Карабаш. Златоустовские футбольные болельщики ехали домой из Екатеринбурга. По предварительным данным, водитель арендованного «Пежо-Боксер», в котором находились 15 человек, не справился с управлением на повороте и допустил съезд с дороги, после чего микроавтобус опрокинулся.

Внутри находились 15 человек. В результате аварии один пассажир погиб, десяти понадобилась помощь медиков. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом под Миассом, а также родственники погибшего в аварии могут получить компенсацию. Размер выплаты может составить от тысячи до двух миллионов рублей.

