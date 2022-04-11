В Миассе в подполе дома нашли тело мужчины

Возбуждено уголовное дело об убийстве

Специалисты Миасского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области вытащили из подпола частного дома в поселке Мелентьевка тело мужчины. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

Ранее мужчину разыскивали родственники. Спасателям удалось вытащить тело погибшего на поверхность только с помощью альпинистского снаряжения.

«По факту смерти возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). Задержан подозреваемый», — рассказали Первому областному информагентству в СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, убийство произошло в ходе бытовой ссоры в апреле.