В Миассе в лобовом ДТП пострадали три человека

За рулем иномарки находился мужчина в состоянии опьянения

Накануне днем, 21 июня, на трассе Миасс — Златоуст столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Как сообщили в пресс-службе Отдела ГИБДД МВД России по Миассу, водитель одного из авто был пьян.

Авария произошла в 13:55 на 4 километре автодороги Миасс — Златоуст. Водитель автомобиля «Тойота Королла» — 41-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, на высокой скорости врезался в попутно движущийся автомобиль «Лада Гранта». Последний совершил съезд с дороги и въехал в дерево.

«В результате ДТП пассажир „Лады“, 1961 года рождения, пассажир и водитель автомобиля „Тойота“ получили телесные повреждения и были госпитализированы»,— уточнили в ведомстве.

Всего в минувший понедельник в Миассе зарегистрировано два ДТП.