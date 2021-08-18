В Миассе в лобовом ДТП пострадали четыре человека

Водитель легкового авто не уступил внедорожнику

Накануне днем, 17 августа, в Миассе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу Челябинской области.

Лобовое столкновение автомобилей произошло в 14:45 на нулевом километре автодороги Миасс — Черновское. Водитель, 1972 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», при повороте с главной на второстепенную дорогу не уступил автомобилю «УАЗ Патриот», который двигался по главной дороге во встречном направлении.

«В результате ДТП водитель и пассажир, 1976 года рождения, автомобиля „Лада“ и два пассажира автомобиля УАЗ, 2013 и 1988 годов рождения, получили телесные повреждения»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД проводят необходимую проверку.