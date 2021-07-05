В Миассе в лобовом ДТП пострадал ребенок

Водитель одного из автомобилей не справился с управлением на скользкой дороге

В минувшую субботу, 3 июля, на автодороге Миасс — Карабаш произошло лобовое ДТП. В результате травмы получил ребенок. Подробнее об аварии рассказали накануне вечером, 4 июля, в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по Миассу.

ДТП произошло в 19:45 на 20 километре автодороги. 54-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Фольксваген Таурег», на мокрой после дождя дороге не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Рено Аркана», а затем продолжил двигаться по инерции и наехал на ограждение.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Рено“, 2011 года рождения, получил телесные повреждения»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД проводят необходимую проверку.