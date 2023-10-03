В Миассе в квартире нашли тело мужчины

Соседи погибшего сообщили о подозрительном запахе в подъезде

В одной из квартир многоэтажного дома по улице Амурской в Миассе нашли тело мужчины, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Соседи не видели мужчину четыре дня и сообщили об этом в экстренные службы. Родственников у пропавшего не нашлось, поэтому квартиру открывали спасатели, спустившись с балкона пятого этажа.

«В квартире обнаружено тело мужчины, его передали сотрудникам правоохранительных органов», — рассказали в областной ПСС.

Аналогичное происшествие случилось в общежитии по улице Октября. Соседи заметили тело мужчины через разрушенный дверной глазок его квартиры и вызвали спасателей.