В Миассе в киоске нашли тело женщины

На месте работали спасатели

В Миассе прохожие заметили лежавшую на полу женщину внутри киоска периодической печати. Они вызвали экстренные службы, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«При помощи шанцевого инструмента спасатели вскрыли замок закрытого изнутри ларька, но продавец уже была мертва. Прибывшие медики констатировали смерь», — рассказали в областной ПСС.

Помощь спасателей в минувшие выходные понадобилась 12-летнему ребенку. Мальчику стало плохо в горах в национальном парке «Таганай». Спасатели Златоустовского отряда эвакуировали школьника к Центральной усадьбе и передали медикам.