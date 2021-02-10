В Миассе в ДТП с двумя иномарками пострадала женщина

Она потеряла сознание

Сотрудники Миасского отряда поисково-спасательной службы помогли в ликвидации последствий аварии на Тургоякском шоссе. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в пресс-службе региональной поисково-спасательной службы.

ДТП случилось накануне. В результате столкновения двух легковых автомобилей «Тойота Лэнд Крузер» и «Ниссан Альмера» пострадала водитель второй машины. Она получила серьезные травмы и потеряла сознание. Первую медпомощь ей оказали врачи, а спасатели, используя спецщит, эвакуировали пострадавшую и доставили в машину «скорой».

9 февраля на трассе М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. По предварительным данным, столкнулись автомобиль «Лексус», двигавшийся в направлении Челябинска, и встречный грузовик «Тонар». Погибли два человека из легкового автомобиля.