В Миассе в частном секторе произошел пожар

Всю улицу заволокло дымом

В субботу, 12 марта, в частном секторе Миасса произошел пожар. Возгорание началось ориентировочно в шесть часов вечера на территории частного дома по адресу ул. Динамитная, 51. Густой дым от пламя заволок всю улицу, сообщили очевидцы.



Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, загорелся сарай, примыкающий к деревянному частному дому. На место выехало три единицы пожарной техники. Сотрудники МЧС смогли быстро справиться с огнем.

«В момент пожара хозяин дома отсутствовал, внутри никого не было. Пострадавших в результате пожара нет», — прокомментировала пресс-секретарь Миасского пожарно-спасательного гарнизона Елена Новикова.

Более подробная информация о происшествии уточняется.