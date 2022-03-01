В Миассе установка арт‑объекта вылилась в уголовное дело

Виновные в злоупотреблении должностными полномочиями будут привлечены к ответственности

В Миассе возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками местной администрации при установке арт-объекта. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, в 2021 году должностные лица администрации Миасского городского округа при установке арт-объекта не приняли конкурсное предложение об установке идентичного сооружения по значительно меньшей стоимости», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные должностные лица.

Напомним, ранее прокуратура Миасса провела проверку после сообщений СМИ о возмущении горожан установкой нового арт-объекта «Двойное сердце с городом». Установлено, что цена на закупку завышена в три раза.